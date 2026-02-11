 1.094

Viel Spaß beim Zählen: Polizei macht überraschenden Fund in Kinderwagen

Ein alltägliches Bild: Ein Mann und eine Frau sind mit Kindern und einem Kinderwagen unterwegs. Doch Polizisten sind misstrauisch - zu Recht.

Von Marion van der Kraats

Berlin - Polizisten haben in Berlin-Marienfelde eine mutmaßliche Diebesgruppe gestellt, die mit einem Kinderwagen voller Geldmünzen unterwegs gewesen ist.

Eine Zivilstreife ist auf die Familie mit dem Kinderwagen aufmerksam geworden. (Symbolfoto)
Eine Zivilstreife ist auf die Familie mit dem Kinderwagen aufmerksam geworden. (Symbolfoto)  © Felix Kästle/dpa

Sie soll zuvor mehrere Spielautomaten aufgebrochen haben, wie die Polizei bei WhatsApp mitteilte.

Nach den Angaben war ein Mann, nach dem mit einem europäischen Haftbefehl gesucht wird, mit einer Frau und zwei Kindern am Montagabend unterwegs. Sie fielen Zivilbeamten der Polizei auf.

Neben den Münzen in dem Kinderwagen stellten die Polizisten weitere in der Kleidung der Kinder fest, wie es hieß.

Zudem stießen die Beamten auf gefälschte Ausweise, ein Pfefferspray und zwei Schraubenzieher.

Die Beamten stellten unzählige Euro-Münzen sicher, die mühevoll gezählt werden mussten.
Die Beamten stellten unzählige Euro-Münzen sicher, die mühevoll gezählt werden mussten.  © Polizei Berlin/dpa

"Unsere Kollegen hatten dann die tolle Aufgabe, das Geld zu zählen", hieß es von der Polizei. Welche Summe sichergestellt wurde, gab die Polizei noch nicht an, nannte aber als Mindestsumme 2842 Euro.

