Kunstdieb in Charlottenburg auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Berlin - Die Polizei hat in Berlin-Charlottenburg einen mutmaßlichen Kunstdieb auf frischer Tat festgenommen.

Die Beamten brachten den Verdächtigen (24) in ein Polizeigewahrsam. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Beamten nun mitteilten, hatte es der 24-Jährige am Montagmittag gegen 12.50 Uhr auf eine Skulptur in einer Galerie in der Fasanenstraße abgesehen.

Das Kunstwerk habe der Mann aus einer verschlossenen Vitrine gestohlen und sei anschließend davongerannt, hieß es weiter.

Zwei Wachleute eines benachbarten Geschäfts hefteten sich an die Fersen des mutmaßlichen Diebes. Sie konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.