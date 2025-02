23.02.2025 15:28 Lebensgefährliche Messer-Attacke in Neukölln: Mann in Po und Hand gestochen

In Neukölln kam es am Samstagabend zu einer lebensgefährlichen Messer-Attacke. Vorausgegangen war offenbar ein Streit am S-Bahnhof Sonnenallee.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - In Neukölln kam es am Samstagabend zu einer lebensgefährlichen Messer-Attacke. Vorausgegangen war offenbar ein Streit am S-Bahnhof Sonnenallee. Der 26-Jährige wurde lebensgefährlich an der Hand verletzt. (Symbolbild) © Jörg Carstensen/dpa Der Polizei zufolge verließen ein 21- und ein 26-Jähriger gegen 20.20 Uhr die S-Bahn. Auf dem Bahnsteig gerieten sie in eine verbale Auseinandersetzung mit einer Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender. Als die zwei mit Reizgas besprüht worden sind, versuchten sie sich zu entfernen. Einer der Angreifer ließ jedoch nicht von ihnen ab und stach demnach mehrfach mit einem Messer auf den 26-Jährigen ein. Er erwischte ihn an der Hand, sowie am Po. Danach ergriff die Gruppe die Flucht. Berlin Crime Messer-Attacke am Holocaust-Mahnmal in Berlin: Verdächtiger festgenommen Mit einem Druckverband konnten die Rettungskräfte die lebensgefährliche Verletzung an der Hand stabilisieren. Anschließend ging es in Krankenhaus, wo der 26-Jährige notoperiert werden musste. Lebensgefahr solle nicht mehr bestehen, teilten die Beamten mit. Auch der fünf Jahre jüngere Begleiter wurde verletzt. Er wurde vor Ort versorgt. Der Grund für den Messer-Streit war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

