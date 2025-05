Linksradikale besetzen Gebäude an der Ex-Stasi-Zentrale: 190 Polizisten im Einsatz

Berlin - Aus Protest gegen den Wohnungsleerstand in Berlin sind mehrere Menschen in ein leer stehendes Gebäude der ehemaligen Stasi-Zentrale eingedrungen. Erst am Samstagmorgen hatte die Polizei eine Besetzung in Karlshorst aufgelöst.

Alles in Kürze

Die Polizei ist auf dem Gelände der früheren Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg im Einsatz. © Manuel Genolet/dpa

An dem Haus in der Ruschestraße im Bezirk Lichtenberg versammelten sich am Nachmittag zudem spontan 40 bis 50 Unterstützer der Aktion, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Von einer Hausbesetzung sprach sie nicht. Als Motto der Demonstration hätten die Teilnehmer "Leerstand der Stadt" angegeben. 190 Polizisten seien an Ort und Stelle, der Einsatz dauere noch an.

Der Eigentümer habe wegen des unbefugten Eindringens Anzeige erstattet.

Bereits am Freitagabend hatten sich Aktivisten mit einem Wohnwagenanhänger widerrechtlich auf ein unbebautes Grundstück an der Treskowallee in Karlshorst begeben. Anschließend verschlossen sie das Zufahrtstor mit einem Fahrradschloss.

Später hielten rund 45 Personen vor dem Gelände eine angemeldete Kundgebung ab, die bis 1.40 Uhr in der Nacht andauerte. Auf einem Transparent lautete die Forderung "Für autonome Freiräume".