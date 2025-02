05.02.2025 13:55 Mann bedroht Security an Bahnsteig mit Messer: Polizisten ziehen Waffen

Am U-Bahnhof Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg hat ein Mann am Dienstag Security-Mitarbeiter mit einem Messer bedroht. Polizisten zogen ihre Dienstwaffen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Am U-Bahnhof Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg hat ein 45-Jähriger am Dienstag Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer bedroht. Polizisten konnten die brenzlige Situation erst mit dem Ziehen ihrer Dienstwaffen entschärfen. Am Bahnsteig des U-Bahnhofs Nollendorfplatz in Schöneberg sorgte am Dienstag ein Mann (45) für einen Polizeieinsatz. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa Wie die Polizei angab, beobachtete eine Zeugin gegen 12.10 Uhr, wie der Tatverdächtige mit einem Messer am Bahnsteig stand. Daraufhin wandte sich die Frau an das Sicherheitspersonal der BVG. Als die vier Securitys im Alter von 21 bis 62 Jahren zum Bahnsteig eilten, ging der 45-Jährige wortlos mit dem Messer in der Hand auf diese zu. Die Sicherheits-Mitarbeiter zogen sich daraufhin zurück und verständigten zwei Polizisten, die wegen eines anderen Einsatzes zufällig vor Ort waren. Berlin Crime Mann zerstört am Holocaust-Mahnmal Kränze und verletzt zwei Menschen: Festnahme Am Bahnsteig zückten die Beamten angesichts des Messers ihre Dienstwaffen. Daraufhin habe der Mann das Messer fallen lassen, hieß es in der Mitteilung. Nach der Festnahme kam der 45-Jährige zur Aufnahme seiner Personalien mit auf die Wache. Wegen seines auffälligen Verhaltens wurde der Tatverdächtige im Anschluss in der psychiatrischen Abteilung einer Klinik vorgestellt, durfte nach Einschätzung der Fachärzte aber wieder gehen. Nun muss sich der Mann wegen Bedrohung mit Waffen verantworten. Die Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Berliner Polizei geführt.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa