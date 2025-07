18.07.2025 22:28 Mann in Kreuzberg angeschossen: Täter auf der Flucht

Schüsse am Freitagabend in der Bergmannstraße in Berlin: Ein 26 Jahre alter Mann wird getroffen. Die Verdächtigen sind auf der Flucht.

Von Anna Eube Alles in Kürze Mann in Kreuzberg angeschossen und schwer verletzt.

Täter sind auf der Flucht.

Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Lebensgefahr besteht nicht.

Polizei ermittelt die Hintergründe. Mehr anzeigen Berlin - Am Freitagabend ist ein Mann in Berlin-Kreuzberg angeschossen und schwer verletzt worden. Polizei und Feuerwehr sind am Freitagabend in die Bergmannstraße gerufen worden. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa Der 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und umgehend operiert. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. Demnach wurde der Mann aus einer Gruppe von vier Verdächtigen heraus gegen 19.20 Uhr auf der Bergmannstraße angeschossen. Wer von den zwei Männern und zwei Frauen geschossen habe, werde noch ermittelt. Berlin Crime Kein "Sondermüll": Großer Drogenfund auf Berliner Recyclinghof Berlin Crime Blutige Attacke in eigener Wohnung: Mann taucht plötzlich in Klinik auf Zu den Hintergründen der Tat lagen zunächst ebenfalls keine Informationen vor. Alle vier seien vom Tatort geflüchtet. Die Bergmannstraße war während des Polizeieinsatzes gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa