Mann in Neukölln schießt während Livestream in die Luft: Festnahme!

Berlin - Mit seinen Social-Media-Aktivitäten hat sich ein 44-Jähriger aus Berlin-Neukölln in der Nacht auf Sonntag Ärger mit der Polizei eingehandelt.

An der Sonnenallee in Neukölln hat in der Nacht ein Mann (44) in die Luft geschossen. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Laut Mitteilung der Behörde verständigte ein Zeuge gegen 2.30 Uhr die Polizei, nachdem er in einem Livestream auf einer Social-Media-Plattform gesehen hatte, wie ein Mann mit einer Pistole an der Sonnenallee in die Luft schießt.

Weitere Ermittlungen führten die Beamten im Verlauf zur konkreten Anschrift des Tatverdächtigen.

Mit einem Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft verschafften sich Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamts in den Morgenstunden Zugang zur Wohnung des 44-Jährigen.

Die SEK-Beamten stießen in der Wohnung auf eine Waffe samt Munition, die sich allerdings als "Anscheinswaffe", also nicht echt, herausstellte. Beides wurde beschlagnahmt.