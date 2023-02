Mann in U2 ins Gesicht geschlagen und getreten: Wer kennt dieses Brutalo-Duo?

Berlin - Fünfeinhalb Monate nach einer Attacke auf einen Mann in der U-Bahnlinie U2 sucht die Polizei mit Bildern nach den mutmaßlichen Tätern.

Mit diesen Fotos aus einer Überwachungskamera erhofft sich die Polizei Berlin Hinweise aus der Bevölkerung. © Polizei Berlin

Die zwei jungen Männer sollen am 3. September 2022 gegen 18 Uhr in Pankow einem 50-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und getreten haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Zuvor sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, hieß es weiter.

Der 50-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen, die ambulant versorgt werden mussten.

Die zwei Tatverdächtigen verließen laut Polizei den Zug am U-Bahnhof Vinetastraße und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: