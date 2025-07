Taube am Bahnhof brutal angeschossen: PETA setzt Belohnung für Hinweise aus

Alles in Kürze

Der schwer verletzte Vogel wurde nahe dem Bahnhof Wittenau entdeckt. © PETA Deutschland e.V. (Bildmontage)

Ein Whistleblower informierte PETA eigenen Angaben nach, dass Unbekannte am 12. Mai in der Nähe des S- und U-Bahnhofs Wittenau einen Pfeil auf die Taube abgeschossen und sie getroffen haben.

Noch am selben Tag musste die Taube, die von den Helferinnen "Kohlrabi" genannt wurde, operiert werden und überlebte nur knapp.

Laut den Angaben des Whistleblowers wurden an dieser Stelle bereits in den vergangenen Jahren mehrere verletzte und angeschossene Tauben gefunden, von denen einige an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben sind.

"Wer auch immer Kohlrabi und die anderen Tauben angeschossen hat, muss schnellstmöglich gefunden werden, bevor noch weitere Tiere oder Menschen zu Schaden kommen", sagte Lisa Redegeld, Fachreferentin für Whistleblower-Fälle bei PETA.

Für Hinweise, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Personen führen, hat die Tierschutzorganisation eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgelobt.