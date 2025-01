Mann randaliert mit 2,7 Promille in Wohnheim: Polizei landet Volltreffer

Berlin - Wegen eines randalierenden Mannes ist die Polizei in der Nacht auf Dienstag nach Berlin-Tempelhof ausgerückt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige mehr auf dem Kerbholz hatte als zunächst vermutet.

Der Berliner Polizei ging in der vergangenen Nacht ein Drogenhändler (41) ins Netz. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Als die Einsatzkräfte gegen 1.15 Uhr an dem Wohnheim am Tempelhofer Damm ankamen, fanden sie in einem offen stehenden Zimmer einen laut herumschreienden und stark betrunken wirkenden Mann vor.

Da der Unruhestifter laut Polizeimitteilung sehr aggressiv war, legten die Beamten ihm Handschellen an und durchsuchten ihn.

Volltreffer! In einer Umhängetasche stießen die Polizisten auf 40 verkaufsfertige Portionen einer nicht näher bestimmten Droge, zwei Handys, Mikroreagenzgefäße und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Die Beweismittel wurden beschlagnahmt. Da der Tatverdächtige überdies keinen Ausweis dabeihatte, kam er mit aufs Polizeirevier.

Dort bestätigte sich auch der Anfangseindruck: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin noch eine Blutentnahme an.