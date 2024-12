Mann sticht in Moabit auf Partnerin ein: Mordkommission ermittelt

Berlin - In Berlin-Moabit hat ein Mann (39) in der Nacht auf Sonntag mit einem Messer auf seine 38-jährige Partnerin eingestochen. Nun ermittelt die Mordkommission .

Das versuchte Tötungsdelikt ereignete sich in einer Wohnung in Moabit. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Laut einer Mitteilung der Polizei geriet das Paar kurz vor 1 Uhr in der gemeinsamen Wohnung an der Lehrter Straße in einen Streit.

Dabei soll der 39-Jährige seine Freundin mit einem Messer angegriffen und mit Tötungsvorsatz mehrfach auf diese eingestochen haben.

Schließlich gelang es der Frau, in den Hausflur zu flüchten und um Hilfe zu rufen. Der Rettungsdienst brachte sie mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei konnte den Angreifer vor Ort festnehmen. Er soll am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.