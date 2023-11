Mann wird aus Bahn geprügelt und landet auf Intensivstation

Das 47-jährige Opfer kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, soll sich der Vorfall am Sonntagabend um 19.15 Uhr ereignet haben.

Das 47-jährige Opfer kam an einer Haltestelle der Bahnlinie Linie M8 in einen verbalen Streit mit einer dreiköpfigen Gruppe. Alle vier sollen dann gemeinsam in die Bahn gestiegen sein.

An der Haltestelle S-Bahnhof Landsberger Allee wollte der Mann dann aussteigen, wurde aber von einem aggressiven Mann aus der Dreiergruppe mit Faustschlägen attackiert.

Das Opfer fiel beim Aussteigen zu Boden und verletzte sich dabei am Kopf. Das Trio flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Mann wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort auf der Intensivstation betreut.