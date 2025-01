31.01.2025 09:17 Mann zerstört am Holocaust-Mahnmal Kränze und verletzt zwei Menschen: Festnahme

Polizei-Einsatz am Holocaust-Mahnmal in Berlin-Mitte: Dort hat am Donnerstagabend ein 36-Jähriger randaliert und zudem zwei Menschen verletzt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Polizei-Einsatz am Holocaust-Mahnmal in Berlin-Mitte: Dort hat am Donnerstagabend ein 36-Jähriger randaliert und zwei Menschen verletzt. Am Denkmal für die ermordete Juden Europas kommt es leider immer wieder zu unwürdigen Szenen. (Archivbild) © Carsten Koall/dpa Das teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Demnach beobachteten Zeugen, wie der Mann am Denkmal für die ermordeten Juden Europas mehrere dort abgelegte Kränze zerstörte. Zudem griff der 36-Jährige zwei Personen mit Schlägen an. Diese wurden den Angaben nach leicht verletzt. Einsatzkräfte der Berliner Polizei konnten den Tatverdächtigen festnehmen. Weitere Details zu dem Randalierer und seinen Beweggründen sind bislang noch nicht bekannt. Berlin Crime Mutmaßlicher Fahrstuhl-Mord in Marzahn: Das ist der aktuelle Stand Wie immer, wenn es um mutmaßlich politisch motivierte Kriminalität geht, ermittelt der Staatsschutz. Erst am Montag wurde in Berlin in der Politik, Kultur und Kirche der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Anlass war der 80. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz.

