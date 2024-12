30.12.2024 14:05 Masken-Mann schleudert Holzlatte auf Polizeiauto, dann legt die Gang mit Feuerwerk nach

Aufgeheizte Stimmung schon vor Silvester in der Hauptstadt: Bereits am gestrigen Sonntagabend sind in Berlin-Kreuzberg bislang unbekannte Idioten eskaliert.

Von Denis Zielke

Berlin - Aufgeheizte Stimmung schon vor Silvester in der Hauptstadt: Bereits am gestrigen Sonntagabend ist in Berlin-Kreuzberg eine bislang unbekannte Gruppe eskaliert. Nicht überall darf Silvester in Berlin geböllert werden. © Jörg Carstensen/dpa Nach Angaben der Polizei vom heutigen Montag warf zunächst eine maskierte Person gegen 21.30 Uhr eine Holzlatte auf einen Streifenwagen, der bei Rot an der Ampel auf der Urbanstraße/Eck Graefestraße wartete und dann losfuhr. Anschließend sollen weitere Maskierte das Polizeiauto mit Feuerwerk beschossen haben. Der Fahrer saß den Angaben zufolge alleine im Wagen. Er sei weggefahren und habe sich so in Sicherheit gebracht, hieß es weiter. Das Fahrzeug wurde laut Polizeibericht beschädigt, die Verdächtigen suchten das Weite. Die Ermittlungen dauern an.

