Mega-Coup am Flughafen BER: Zoll wird bei Kontrolle stutzig und beweist den richtigen Riecher

Schönefeld - Zollbeamte haben am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) einen Reisenden aus Istanbul erwischt, der mit einer großen Menge Fake-Luxusartikel unterwegs war.

Die gefälschten Luxusartikel waren auf drei Koffer und ein Handgepäckstück verteilt. © Hauptzollamt Potsdam

Wie die Behörde am heutigen Freitag mitteilte, ging der Mann den Zöllnern bereits im Januar ins Netz.

Sie stoppten den 28-jährigen Deutschen, als er durch den Ausgang für anmeldefreie Waren gehen wollte.

Bei der Kontrolle des Gepäcks entdeckten die Fahnder nach Angaben des Hauptzollamts Potsdam Schuhe, Sweatshirts und Taschen, die Etiketten und Aufdrucke hochpreisiger Modemarken.

Die gefälschten Luxusartikel hatte er auf drei Koffer und ein Handgepäckstück verteilt.

Der Beschuldigte gab an, dass er die Waren für 1000 Euro bei seiner letzten Reise in der Türkei erworben habe. Sie seien für seine Freunde und Familie in Guinea bestimmt, behauptete er.

Die Fahnder prüften die Waren und kamen zu dem Ergebnis: Es sind allesamt Fälschungen! Wären sie echt gewesen, hätte der Marktwert bei über 46.000 Euro gelegen.