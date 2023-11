30.11.2023 14:33 Messer-Attacke am Brennpunkt Kotti: Drogendealer sticht auf 24-Jährigen ein

Ein mutmaßlicher Drogendealer soll am Mittwochabend in Berlin-Kreuzberg am U-Bahnhof Kottbusser Tor mit einem Messer auf einen 24-Jährigen eingestochen haben.

Von Johannes Kohlstedt Berlin - Ein Drogengeschäft endete für einen 24-Jährigen blutig. Wieder einmal am Brennpunkt Kottbusser Tor! Am Kottbusser Tor kam es zu einer blutigen Messer-Attacke. (Symbolbild) © Carsten Koall/dpa Wie die Polizei berichtet geriet der junge Mann gegen 20.45 Uhr auf dem Bahnsteig der U8 mit einem mutmaßlichen Drogendealer aneinander. Auslöser soll ein früheres Drogengeschäft gewesen sein. Vier weitere Männer stießen den Angaben zufolge dazu, zerrten den 24-Jährigen auf eine Zwischenebene, wo sie auf ihn eingeprügelt und eingetreten haben sollen. Schließlich zückte der mutmaßliche Drogendealer ein Messer und stach dem jungen Mann mehrmals in den Oberschenkel. Anschließend ergriff die Fünfer-Gruppe die Flucht, während er blutend den U-Bahnhof verließ. Dort sprach er einen Passanten an, der erste Hilfe leistete. Mit mehreren Stichverletzungen musste der 24-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Carsten Koall/dpa