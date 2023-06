Messer-Attacke beim Kottbusser Tor: Zwei Verletzte

Berlin - Zwei Männer sind in Berlin-Kreuzberg von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gerieten am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr zunächst ein 31-Jähriger und der unbekannte Täter in der Reichenberger Straße nahe Kottbusser Tor verbal aneinander.

Im Zuge des Streits soll der Mann ein Messer gezogen und den 31-Jährigen attackiert haben. Ein 50-jähriger Mann versuchte, dem Verletzten zu helfen.

Daraufhin attackierte der unbekannte Täter den Angaben nach auch ihn und flüchtete kurz darauf in Richtung U-Bahnhof.

Der 31-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei Schnittverletzungen im Gesicht und wurde ambulant versorgt.

Der 50-jährige Mann wurde unter anderem im Gesicht und am Oberschenkel verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.