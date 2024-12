17.12.2024 08:25 Messer-Attacke in Flüchtlings-Unterkunft: Mann landet im Krankenhaus

Von Denis Zielke

Berlin - Ein 25 Jahre alter Mann hat am späten Montagnachmittag in einem Flüchtlingsheim in Berlin-Karow einen Bekannten mit einem Messer schwer verletzt. Der 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei am heutigen Dienstag mit. Der 26-Jährige erlitt demnach eine Stichverletzung im Rumpf. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten suchte der Geschädigte gegen 15.40 Uhr das Büro in der Containerunterkunft für Geflüchtete in der Siverstorpstraße auf. Dort habe er um Hilfe gebeten. Der 26-Jährige gab dort zu Protokoll, dass ein Bekannter zu ihm gekommen sei und ihn mit dem Messer verletzt habe. Berlin Crime Propalästina-Pöbler stürmen LKA-Gebäude: Beamte müssen Gewalt einsetzen Mitarbeiter kümmerten sich vor Ort um das Opfer. Anschließend kam der 26-Jährige in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde und derzeit stationär behandelt wird. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Er wurde anschließend für ein Fachkommissariat eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa