Messermord im Plänterwald: Mann stirbt noch am Tatort

Berlin - Am Montagabend wurde ein Mann im Berliner Plänterwald niedergestochen. Das Opfer verstarb noch an der Unfallstelle.

Das Opfer verstarb mit schweren Stichverletzungen noch an der Unfallstelle. © Morris Pudwell

Ersten Erkenntnissen nach wurde die Polizei am Montagabend gegen 21.50 Uhr in die Kiehnwerderallee in den Plänterwald gerufen.

Die Beamten fanden zu später Stunde einen niedergestochenen Mann vor. Rettungskräfte und Notärzte versuchten das Opfer wiederzubeleben.

Alle Versuche scheiterten und der Mann verstarb noch vor Ort. Noch am Tatort konnte ein möglicher Tatverdächtiger festgenommen werden.

Der Mann soll die Beamten bei seiner Festnahme immer wieder vulgär beleidigt haben. Am Ende wurde er an einer Bank fixiert.