Messerstecherei und Schusswechsel - Brutaler Abend für die Berliner Polizei

Berlin - In Berlin hat es am Abend mehrere gewaltvolle Auseinandersetzungen gegeben, zu denen die Polizei ausrücken musste.

In Pankow seien zwei Personen angegriffen worden. © Morris Pudwell

Die Tatorte befanden sich vor einem Döner-Imbiss in dem Bezirk Pankow, in einer Grünanlage nahe dem Oranienplatz in Kreuzberg sowie in Spandau, wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte.

Vor dem Döner-Imbiss gab es einen Messerangriff, wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte.

Es seien Personen mit einem Gegenstand angegriffen worden - nach bisherigen Erkenntnissen eventuell mit einem Messer. Die Sprecherin hatte noch keine Informationen über mögliche Verletzte.

In einer Grünanlage nahe dem Oranienplatz sei eine Person verletzt worden, sagte die Sprecherin weiter. Bei dieser Körperverletzung sei ebenfalls möglicherweise ein Messer eingesetzt worden. Auch hier habe sie noch keine Informationen, ob es Verletzte gab.