Messerstiche im "Alexa": Sicherheitsmitarbeiter lebensbedrohlich verletzt

Berlin - Messerangriff im Einkaufszentrum "Alexa" in Berlin-Mitte : Als ein Security-Mitarbeiter (27) am Sonntag einen verdächtigen Mann (50) ansprach, stach dieser zu.

Ein Sicherheitsmitarbeiter des Einkaufszentrums "Alexa" in Mitte wurde am Sonntag lebensbedrohlich verletzt. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

Wie die Polizei mitteilte, beobachtete der 27-Jährige gegen 10.45 Uhr einen Mann dabei, wie dieser versuchte, Schränke und Planen von Verkaufsständen in dem Einkaufszentrum an der Grunerstraße zu öffnen.

Der Sicherheitsangestellte sprach den Tatverdächtigen daraufhin an und wollte in dessen Beutel schauen, was dieser verweigerte.

In der Folge kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der 50-Jährige dem 27-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben soll.

Der Angreifer nahm den heruntergefallenen Schlüsselbund des Security-Manns an sich und floh in Richtung Alexanderplatz. Dort konnte er allerdings von Polizisten gestoppt und festgenommen werden.

Der Sicherheitsmitarbeiter kam in ein Krankenhaus, wo seine Stichwunde stationär behandelt wird. Zwischenzeitlich soll Lebensgefahr bestanden haben.