Millionen-Betrug mit Corona-Hilfen? Razzia der Berliner Polizei auch gegen Rechtsanwälte

Hintergrund sei der Verdacht des Subventionsbetrugs, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit.

Es gehe um vier Verdächtige zwischen 35 und 54 Jahren, die unberechtigt finanzielle Hilfen während der Corona-Pandemie kassiert und so einen Schaden von etwa 1,8 Millionen Euro verursacht zu haben sollen.

Am Morgen seien Durchsuchungsbeschlüsse an vier Adressen in Pankow, Rummelsburg, Lichtenrade und Wilmersdorf sowie in einer eine Rechtsanwaltskanzlei in Berlin-Mitten vollstreckt worden, hieß es weiter.

Dem 53 Jahre alte Rechtsanwalt wird vorgeworfen, in einem Zeitraum von zwei Jahren in mindestens achtzig Fällen für etwa 66 Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler entsprechende Anträge in einer Gesamthöhe von 7,5 Millionen Euro eingereicht zu haben, für die es keine Grundlage gebe.