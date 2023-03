Kurz nach Tod von Axt-Angreifer in Senftenberg: Polizei findet Mann mit Schuss-Verletzung!

Senftenberg - Senftenberg (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) kommt nicht zur Ruhe: Nur wenige Stunden nach den tödlichen Schüssen auf den Axt-Angreifer ist die Polizei am Dienstag erneut im Einsatz gewesen. Die Beamten fanden einen schwerverletzten Mann mit einer Schusswunde!

In den späten Abendstunden ermittelten Kriminaltechniker erneut in Senftenberg. Zuvor war ein Mann mit Schussverletzungen gefunden worden. © News5

Der erneute Polizeieinsatz ereignete sich ersten Erkenntnissen nach an der Fischreiherstraße, nur wenige Straßen vom ersten Tatort an der Möwenstraße entfernt.

In der Plattenbau-Siedlung hatte ein Polizist nur Stunden vorher einen Mann mit seiner Dienstwaffe erschossen. Zuvor hatte dieser die Beamten mit einem "axtähnlichen Gegenstand" attackiert.

Am neuen Tatort fand die Polizei den Angaben nach einen Mann mit einer Schussverletzung am Oberschenkel. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bislang gibt es keine Erkenntnisse darüber, ob es zwischen den beiden Fällen in der brandenburgischen Kleinstadt einen Zusammenhang gibt.

Wer auf den Mann geschossen hat, ist nicht bekannt. Der Täter ist flüchtig.

Im dichten Schneegestöber sicherten Kriminaltechniker in den späteren Abendstunden zahlreiche Spuren und befragten Zeugen zum Tathergang. Die Beamten fanden unter anderem Patronenhülsen und Einschusslöcher an einem Auto.