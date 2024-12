Nach tödlichen Messerstichen in Spandau: Polizei nimmt 19-Jährigen fest!

Noch am Abend der Tat konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. (Archivbild) © Morris Pudwell

Wie die Behörde mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter am vergangenen Freitag gegen 15.15 Uhr am Bahnhof Gesundbrunnen festgenommen.

Bei einer Kontrolle stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den 19-Jährigen bereits ein Haftbefehl wegen Totschlags vorlag. Seit Samstag sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Hintergrund war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen am 5. November. Nach dieser wurde ein 19-Jähriger mit Stichverletzungen in einer Grünanlage hinter der Borkzeile gefunden und verstarb später in der Klinik.

Einen weiteren verletzten Mann fanden die Einsatzkräfte damals auf dem Gehweg an der Straße An der Kappe. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an, hieß es in der Mitteilung.

Die Ermittler der Mordkommission suchen Zeugen und fragen: