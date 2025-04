Teenie am Steuer: Polizei zieht Schrott-BMW aus dem Verkehr - mehr technische Mängel gehen kaum

Berlin - Die Polizei hat am Strausberger Platz in Berlin-Mitte einen BMW kontrolliert und dabei erschreckende Mängel festgestellt.

Das Auto wurde abgeschleppt. © Polizei Berlin

"Ein Auto mit einmal alles bitte!", schrieben die Beamten in einem Post auf Facebook und teilten zahlreiche Fotos von dem Wagen.

Demnach fiel ihnen der BMW am Donnerstagabend auf, weil der 16-Jährige am Steuer zweimal hintereinander "eine knallrote Ampel" ignoriert hatte, ehe er in der Kontrollstelle des Verkehrsdienstes fuhr.

Dort stellte sich heraus, dass der Onkel des Jugendlichen neben ihm saß und ihm das Auto zur Spritztour überlassen hatte.

Ebenfalls an Board waren eine Frau und sechsjähriges Kind, wobei weder dieses noch der Onkel angeschnallt waren. Einen Kindersitz gab es natürlich auch nicht. Der BMW selbst wies zahlreiche Mängel auf, die nicht zu übersehen waren.

Die Windschutzscheibe war an mehreren Stellen gerissen. Zudem stellten die Beamten einen Frontschaden am Wagen fest, Motoröl lief aus und der Klimakompressor war undicht.

Damit war die Liste aber noch lange nicht voll: Die Reifen waren abgefahren, wobei die Karkasse an mehreren Reifen seitlich eingeritzt war. Darüber hinaus hatten die hinteren Reifen auf beiden Seiten keinen Belag mehr.