Polizei fasst Imbiss-Schützen von Berlin-Köpenick!

Berlin - Schneller Fahndungserfolg : Die Polizei hat am Donnerstag den mutmaßlichen Täter gefasst, der am Mittwoch einen Mann in Berlin-Köpenick niedergeschossen haben soll.

Die Einsatzkräfte haben am Mittwoch den Tatort weiträumig abgesperrt und nach dem Täter gesucht. © Marco Porzig/TNN/dpa

Der 41-Jährige wurde am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr in seiner Wohnung ebenfalls in Köpenick festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der Schütze war am Mittwochvormittag geflüchtet. Zuvor hatte er in einem Imbiss im Einkaufszentrum Forum Köpenick im Südosten Berlins dem anderen Mann mehrmals in den Oberkörper geschossen.