Polizei gehen Drogen-Taxis in Tempelhof ins Netz

Berlin - Die Polizei hat in Berlin-Tempelhof ein gutes Gespür für kriminelle Energie gezeigt und drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen.

Die Beamten beschlagnahmten Beweismittel, Geld und Drogen. © Polizei Berlin

Zwei der drei Verdächtigen im Alter von 28 und 29 Jahren sollen noch am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Behörde mit. Ein 46-Jähriger sei für ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes eingeliefert worden.

Am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr hatten die Beamten in der Manteuffelstraße in Tempelhof einen Nissan kontrolliert. Bei dem Fahrer bemerkten sie starken Cannabisgeruch.

Als sie das Auto des 28-Jährigen durchsuchten, fanden sie mehrere Tüten mit Cannabis.

Kurz darauf hielt ein weiteres Auto vor dem Mehrfamilienhaus. Der 29 Jahre alte Fahrer versorgte sich den Angaben nach in der Wohnung mit Rauschmitteln. Er kehrte mit einer gefüllten Plastiktüte zu seinem BMW zurück.

Die Polizei kontrollierte den Mann und fand ebenfalls Drogen bei ihm, darunter Cannabis und Kokain.