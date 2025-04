Prügel-Attacke in Wedding, dann greift er zur Schere

Berlin - Erst flogen die Fäuste, dann griff er zur Schere. In Wedding ist ein 41-Jähriger am Donnerstagabend schwer verletzt worden.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Wie die Polizei berichtet geriet der Mann gegen 20 Uhr am Nettelbeckplatz mit einem Fremden in eine Schlägerei. Der Unbekannte soll jedoch zu einer Schere gegriffen haben - und griff an!

Erst Passanten gelang es die Prügel-Männer zu trennen. Der Scheren-Angreifer ergriff daraufhin die Flucht.

Der 41-Jährige hingegen kam mit Stichverletzungen im Gesicht und im Nacken ins Krankenhaus, wo er laut Polizei stationär aufgenommen wurde.