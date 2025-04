06.04.2025 13:25 Quartett packt Obdachlosen und wirft ihn in die kalten Fluten der Spree

Von Denis Zielke

Berlin - Unfassbarer Vorfall nahe der East Side Gallery in Berlin-Friedrichshain: Dort ist ein obdachloser Mann in der Nacht zum Sonntag in die Spree geworfen worden. Zu fast allen Uhrzeiten halten sich Menschen am Uferbereich der Spree an der East Side Gallery auf. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa Rettungskräfte hätten ihn im Anschluss ambulant auf einer Polizeiwache behandelt, wie die Beamten mitteilten. Demnach sollen mindestens vier mutmaßliche Täter den Obdachlosen gepackt haben, als dieser gegen 0.30 Uhr in einem Park an der Mühlenstraße übernachtete. Dann sollen sie ihn nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei in Richtung Uferkante gezerrt und anschließend in die Spree geschubst haben. Berlin Crime Messer-Attacke in Marzahn: Mann am helllichten Tag niedergestochen Dem Mann sei von bislang ebenfalls unbekannten Personen wieder aus dem Wasser geholfen worden, hieß es. Zu den Hintergründen der Tat wurde bislang nichts mitgeteilt. Anschließend ging der Obdachlose zur Wache der Bundespolizei am Ostbahnhof und erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa