Randale nach WM-Aus in Berlin: Frustrierte Fans eskalieren und attackieren Polizisten

Berlin - Nach dem frühen WM-Aus für die deutsche Fußballnationalmannschaft ist es in Berlin -Friedrichshain zu schweren Ausschreitungen gekommen.

Flaschen flogen in Richtung der Polizisten. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Laut Polizei gerieten in der Nacht zum Dienstag gegen 1.30 Uhr mehrere Menschen nach einem Public Viewing am Uber Platz aneinander. Sieben Menschen im Alter zwischen 14 und 47 Jahren seien festgenommen worden, informierten die Beamten.

Trotz des Eingreifens der Einsatzkräfte verlagerte sich das Geschehen über weite Teile des Platzes. Dabei wurden Flaschen auf Polizisten und weitere Personen geworfen. Ein unbeteiligter Mann wurde von einer Flasche getroffen, blieb nach ersten Einschätzungen aber unverletzt.

Unter den Verdächtigen ist auch eine 16-Jährige, die mehrere Flaschen auf Gruppen geworfen haben soll. Zuvor soll sie von einem Unbekannten beleidigt und geschlagen worden sein.

Mehrere Menschen solidarisierten sich mit ihr und versuchten, ihre Festnahme verhindern. Daraufhin forderten die Einsatzkräfte die Gruppe auf, Abstand zu halten und drohten mit dem Einsatz von CS-Spray.

Da der Mob weiter auf die Polizisten zuging, sprühten diese mit dem Reizgas. Dabei wurde ein Unbekannter im Gesicht getroffen und suchte das Weite.