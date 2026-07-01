WM-Aus nach Elfmeter-Drama! Deutschland scheitert an Paraguay
Foxborough (Massachusetts, USA) - Aus und vorbei! Die deutsche Nationalmannschaft ist bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft schon im Sechzehntelfinale gescheitert.
Gegen Paraguay unterlag das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Elfmeterschießen dramatisch mit 3:4 (0:1, 1:1).
Vor 63.945 Fans im Boston-Stadion ging die DFB-Auswahl im Duell mit den Südamerikanern mit einem Rückstand in die Halbzeit, nachdem Julio Enciso (42. Minute) getroffen hatte. Mit seinem Tor (54.) brachte Kai Havertz die Adlerträger zurück ins Spiel. Trotz viel Druck und zahlreicher Offensivaktionen fanden sie gegen defensiv starke und leidenschaftlich kämpfende Paraguayer aber weder in der regulären Spielzeit noch in der Verlängerung den Weg zum Siegtreffer.
So musste die Entscheidung vom Punkt fallen, doch 1:1-Torschütze Havertz, Nick Woltemade sowie Jonathan Tah vergaben jeweils, besiegelten damit das mehr als nur enttäuschende Turnier-Aus.
TAG24 berichtete im Liveticker von der Partie.
2.21 Uhr: Kapitän Kimmich über das Aus
"Ja, schwierig, das zum Ausdruck zu bringen, was da in mir vorgeht. Klar ist, dass wir wieder früh ausgeschieden sind, weil wir hier einen schwachen Gegner nicht schlagen konnten."
2.16 Uhr: Manuel Neuer zum Elfmeterschießen
"Wenn das eine oder andere Tor schon im Turnier bei dem einen oder anderen mehr gefallen wäre oder man vielleicht heute auch mehr Torchancen gehabt hätte, dann hätte man vielleicht auch im Elfmeterschießen etwas mehr Sicherheit gehabt. Ich glaube, am Ende waren es zwei Bälle, die die Paraguayer nicht reingemacht haben. Und dann müsstest du es eigentlich schaffen, auch weiterzukommen. Das ist dann ein bisschen zu viel am Ende. Aber wie gesagt, ich mache mir eher Gedanken über das Spiel an sich als über das Elfmeterschießen."
2.07 Uhr: Große Enttäuschung bei Bundestrainer Nagelsmann
"Ja, extrem groß, weil ich finde, dass wir echt eine sehr homogene Mannschaft haben, die sich super versteht, die auch im Training immer Gas gegeben hat und bei der sich nicht abgezeichnet hat, dass wir heute ausscheiden – auch nicht in Bezug auf die Einstellung im Training. Da war der Fokus voll da, auch vor dem Spiel in der Kabine im Hotel. Da war nirgendwo der Schlendrian drin, sodass man das Gefühl hatte: Ja, ich glaube schon, dass mehr möglich gewesen wäre. Wir hätten uns natürlich gerne hier auch gegen Frankreich duelliert, um mal wieder ein bisschen anzuschnuppern. Aber ja, das Ausscheiden ist natürlich viel zu wenig."
1.57 Uhr: Havertz über den Gegner
"Ja, generell, ich meine, die Paraguayer haben natürlich gut verteidigt. Da war es schwer, irgendwie groß Tempo zu kreieren. Klar, wir haben es versucht, oft über Flanken, waren dann auch beim Tor so erfolgreich. Aber ja, eigentlich hat wahrscheinlich dann nicht so viel gepasst, wenn man gegen Paraguay - bei allem Respekt - ausscheidet. Und dann hat man es auch nicht geschafft, weiterzukommen."
1.52 Uhr: Kai Havertz im Interview
"Ja, nicht viel zu sagen. Mir fehlen auch ein bisschen die Worte. Meine zweite WM, zweimal reingeschissen. Die letzten Turniere waren nichts. Das Einzige, was ich sagen kann, ist: Entschuldigung, wir sind natürlich auch alle enttäuscht", sagte der Offensivmann vom englischen Hauptstadt-Klub FC Arsenal.
"Wir haben uns dieses Jahr viel vorgenommen. Und jetzt wieder zu enttäuschen, ist natürlich kein schönes Gefühl."
1.36 Uhr: DFB-Team fliegt gegen Paraguay raus
Der Albtraum ist perfekt!
Das DFB-Team verliert das Sechzehntelfinale gegen Paraguay mit 3:4 im Elfmeterschießen.
Endstand:
Deutschland - Paraguay 3:4 i.E. (0:1,1:1,1:1)
Torschützen: Julio Enciso 0:1 (42. Minute), Kai Havertz 1:1 (54. Minute)
1.20 Uhr: Elfmeter-Krimi im Liveticker
1. Elfmeter: Der erste Schuss gehört Havertz - doch er verschießt.
2. Elfmeter: Mauricio übernimmt als erster Verantwortung für Paraguay und haut den Ball souverän ins rechte Eck.
3. Elfmeter: Kimmich schickt Gill in die falsche Ecke, versenkt das Leder links unten.
4. Elfmeter: Innenverteidiger Gomez zeigt sich eiskalt und trifft rechts unten.
5. Elfmeter: Und auch Musiala bringt das Ding unter.
6. Elfmeter: Nerven aus Stahl bei Galarza, das Leder ist drin.
7. Elfmeter: Auch Woltemade scheitert, unglaublich.
8. Elfmeter: Sanabria setzt den Ball links vorbei, kein Treffer, Deutschland bleibt am Leben.
9. Elfmeter: Amiri bleibt cool, Tor.
10. Elfmeter: Neuer ahnt die Ecke und hält Balbuenas Schuss, unglaubliche Parade!
11. Elfmeter: Tah setzt den Ball weit über das Tor, ohne Worte.
12. Elfmeter: Tor. Canale schießt Paraguay ins WM-Achtelfinale.
1.17 Uhr: Ein gutes Omen? Deutschland hat bislang alle vier WM-Elfmeterschießen für sich entschieden.
1.14 Uhr: Für Nagelsmann geht es jetzt darum, die nervenstärksten Schützen auszuwählen. Keine einfache Aufgabe.
1.12 Uhr: Jetzt entscheidet das Elfmeterschießen
Das war's!
120 Minuten reichen nicht für eine Entscheidung, das Elfmeterschießen muss also her.
120.+1: Zwei Minuten bis zum Elfmeterschießen.
118. Minute: Im direkten Gegenzug foult Galarza nun Musiala, wird dafür ebenfalls verwarnt.
116. Minute: Gegen Galarza geht Musiala zu hart rein, sieht die Gelbe Karte.
114. Minute: Havertz zieht mit großen Schritten Richtung Strafraum, verliert den Ball dann aber in der Defensive.
111. Minute: Zwei weitere Wechsel beim DFB-Team. Thiaw und Amiri sind drin, Rüdiger sowie Wirtz haben dafür Feierabend.
109. Minute: Brown wird von Kimmich in die Tiefe geschickt, steht links im Sechzehner plötzlich völlig frei. Ojeda ist jedoch noch dazwischen.
106. Minute: Elfmeter-Krimi rückt immer näher
Die letzten 15 Minuten laufen.
Gibt es auch danach keinen Sieger, muss das Elfmeterschießen entscheiden.
0.54 Uhr: Durchatmen in Foxborough
Die ersten 15 Minuten dieser Verlängerung sind vorüber.
105.+3: Wirtz flankt von links in den Strafraum, Woltemade kommt zum Ball, kann ihn aber nicht kontrolliert drücken. Paraguays Keeper Gill hat keine Mühe.
105.+1: Es gibt noch vier Minuten Nachspielzeit.
105.+1: Schiri nimmt Treffer zurück
Ist das bitter!
Nach Ansicht der Bilder entscheidet der Unparteiische auf kein Tor. Es bleibt somit weiterhin beim 1:1.
103. Minute: Regulärer Tah-Treffer?
Tor für Deutschland?
Brown bringt die Ecke von rechts, Tah steigt am zweiten Pfosten am höchsten und drückt den Ball unhaltbar zum 2:1 über die Linie.
Allerdings läuft eine Überprüfung, weil Anton zuvor Keeper Gill wohl zu sehr bedrängt haben könnte.
101. Minute: Anton probiert es mit einem gefühlvollen Heber aus der Mitte auf den zweiten Pfosten, wo Woltemade lauert, doch der Ball fliegt knapp vorbei ins Aus.
99. Minute: Doppelwechsel bei Paraguay! Ojeda und Sarabria ersetzen Bobadilla und Caceres.
97. Minute: Vor der gegnerischen Box schnürt das DFB-Team den Gegner ein, sucht aber weiter vergeblich nach der entscheidenden Lücke.
94. Minute: Woltemade probiert es von halblinks im Strafraum, doch sein Schuss wird geblockt. Kimmichs Nachschuss bleibt ebenfalls hängen.
91. Minute: Paraguay wechselt zu Beginn der Verlängerung. Velazquez kommt für Almiron.
91. Minute: Start der Verlängerung
Die Spieler haben neue Energie getankt, es geht weiter.
0.28 Uhr: Abpfiff! Ende der regulären Spielzeit
Nach 90 Minuten steht kein Sieger fest.
Das 1/16-Finale zwischen Deutschland und Paraguay geht damit in die Verlängerung.
90.+3: Paraguays Almiron zieht aus der Distanz ab, trifft das Tor aber nicht.
90.+1: Fünf Minuten werden nachgespielt.
88. Minute: Sane hat Feierabend, für ihn kommt Woltemade ins Spiel.
86. Minute: Alonso verhindert Schlimmeres und klärt den Versuch von Sane zur Ecke. Doch auch diese bringt keine Gefahr.
83. Minute: Nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. Steht uns hier die erste Verlängerung dieser WM bevor?
80. Minute: Musiala dringt mit Tempo in den Strafraum ein und spielt links zu Brown, dessen Abschluss jedoch hängen bleibt.
79. Minute: Nagelsmann tauscht erneut. Anton ersetzt Pavlovic.
78. Minute: Deutschland im Abseits-Glück
Galarza bedient den durchstartenden Almiron mit einem Steilpass in die Tiefe, doch der Schiedsrichter-Assistent hebt die Fahne. Abseits!
76. Minute: Nach einem Fehlpass von Almiron kommt Havertz an den Ball und stößt den Gegenangriff an, der jedoch ins Leere läuft.
74. Minute: Nach der Hydration Break geht es wieder weiter.
71. Minute: Kurz Durchatmen! Schiri Jayed bittet zur zweiten Trinkpause.
70. Minute: Seit dem Ausgleich spielen die Deutschen befreiter auf, suchen nun zielstrebiger den Weg in die Spitze.
66. Minute: Sane zieht ab und hämmert den fälligen Fresitoß voll in die Mauer.
65. Minute: Cubas kommt rund 24 Meter vor dem Paraguay-Kasten zu spät gegen Havertz, sieht fürs Foul folgerichtig die Gelbe Karte.
63. Minute: Nagelsmann wechselt erneut, bringt Musiala für Undav neu in die Partie.
60. Minute: Kurz vor dem Sechzehner auf der rechten Seite wird Havertz von Galarza gestoppt, Freistoß. Doch die Szene verpufft ohne Wirkung.
59. Minute: Nach einer Flanke steigt Almiron im Strafraum aus rund zehn Metern zum Kopfball hoch, stellt DFB-Keeper Neuer aber vor keine Probleme.
57. Minute: Enciso kann nicht weitermachen. Der Torschütze zum 1:0 muss verletzt ausgewechselt werden, Mauricio ersetzt ihn.
54. Minute: Havertz bringt Deutschland zurück ins Spiel
Tor für Deutschland!
Wirtz schlägt den Ball aus dem linken Halbfeld in die Box, Havertz bringt ihn mit dem Hinterkopf im Tor unter. So einfach kann's gehen. Ausgleich!
51. Minute: Auch mit dem Start in die zweite Hälfte tut sich die DFB-Auswahl weiterhin schwer, sich kreativ in die Gefahrenzone zu kombinieren. Zu wenig Bewegung und null Kreativität im Offensivspiel spielen den Paraguayern dabei klar in die Karten.
48. Minute: Kimmich flankt von halbrechts in die Box der Paraguayer, wo Rechtsverteidiger Caceres am zweiten Pfosten aufmerksam ist und per Kopf klärt.
46. Minute: Mit Wiederanpfiff versucht es 1:0-Torschütze Enciso links im Eins-gegen-eins mit Kimmich, kommt dabei jedoch nicht durch.
46. Minute: Start der zweiten Hälfte
Weiter geht's!
Die zweiten 45 Minuten laufen.
23.37 Uhr: Mit Beginn der zweiten Halbzeit nimmt Nagelsmann den ersten Wechsel vor. Goretzka kommt für Nmecha.
23.34 Uhr: Nach und nach betreten die Spieler wieder den Rasen, gleich beginnt die zweite Halbzeit.
23.22 Uhr: Halbzeit in Foxborough
Die erste Hälfte ist vorüber.
In den ersten 45 Minuten hatte Deutschland fast 80 Prozent Ballbesitz, gab den Ton an, geht aber dennoch mit einem 0:1 in die Pause.
45.+3: So hatte sich das hier nicht angedeutet. Bis zum Gegentreffer bestimmte das DFB-Team klar das Geschehen, blieb im letzten Drittel jedoch zu harmlos. Paraguay traf hingegen mit der ersten echten Chance direkt das Tor.
45.+1: Fünf Minuten packt das Unparteiischen-Gespann noch obendrauf.
42. Minute: Enciso bringt Paraguay in Führung
Tor für Paraguay!
Almiron spielt auf Galarza, der die Flanke von der rechten Seite rein in den Strafraum bringt. Dort kommt der knapp 1,70 Meter große Enciso völlig frei zum Kopfball, trifft links zum 0:1 aus Sicht der Deutschen.
40. Minute: Noch vor Wirtz ist Caceres mit dem Kopf zur Stelle, klärt ins Toraus. Die anschließende Ecke bleibt harmlos.
38. Minute: Auch kurz vor der Pause bleibt es beim gleichen Spielverlauf. Das DFB-Team drückt, findet aber keine Lücken. Paraguay konzentriert sich derweil voll auf die Defensive und Konter.
35. Minute: Nmecha räumt Paraguays Almiron im Zweikampf ab, der Referee pfeift sofort Freistoß.
32. Minute: Wirtz sieht Havertz im Strafraum, spielt ihn an. Dort wird der Arsenal-Offensivmann leicht gehalten, kann den Ball dadurch nicht sauber verarbeiten. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Richtige Entscheidung.
30. Minute: Almiron kommt rechts an Brown vorbei, zieht an der Grundlinie entlang und tunnelt dann gar noch Pavlovic, doch der Ball rollt am Ende ins Aus. Abstoß für Deutschland.
28. Minute: Rüdiger setzt Wirtz mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte in Szene. Doch das Zuspiel ist etwas zu lang, der Liverpool-Star kommt nicht mehr ran. Schade.
27. Minute: Zurück aufs Grün! Frisch gestärkt geht es weiter.
25. Minute: Hydration Break
Bei etwa 28 Grad und strahlendem Sonnenschein unterbricht der Unparteiische nun das Match für eine kurze Trinkpause.
23. Minute: Galarza will DFB-Kapitän Kimmich unfair vom Ball trennen und den Konter starten. Doch der Schiri lässt das nicht gelten, pfeift Foul.
19. Minute: Alle Mann stehen bei den Paraguayern im und um den eigenen Strafraum, rühren südamerikanischen Stahlbeton an. Noch finden Sane, Undav & Co. kein Mittel, dieses Abwehrbollwerk zu durchbohren.
16. Minute: Sane macht über rechts Tempo, setzt sich durch, wird aber von Canale per Grätsche gestoppt.
14. Minute: Rund eine Viertelstunde ist gespielt und es zeigt sich das erwartete Bild. Die Paraguayer verteidigen tief, lassen das DFB-Team bis in die eigene Box kommen.
11. Minute: Wieder setzt sich Havertz links durch, legt dann in den Strafraum auf Undav ab, doch der lässt die Kirsche durch die Hosenträger rutschen.
10. Minute: Pavlovic grätscht gegen Almiron, kommt aber nicht an das Leder. Freistoß für Paraguay.
8. Minute: Von links bringt Wirtz den Ball hoch in Richtung Havertz, doch Canale ist dazwischen und klärt zur Ecke. Diese bleibt im Anschluss harmlos.
6. Minute: Im Sechzehner spielt Havertz den Ball rüber zu Undav, der es mit einem platzierten Schuss ins lange Eck probiert. Dessen Versuch geht jedoch klar am Kasten vorbei.
4. Minute: Gomez liegt am Boden und hält sich dabei das Knie. Nach einer kurzen Behandlungspause kann der Paraguayer aber glücklicherweise weitermachen.
3. Minute: Undav beißt sich im Angriff an der gegnerischen Defensive fest, Paraguay reagiert blitzschnell mit dem Umschaltspiel über Enciso, der den Ball jedoch verliert.
1. Minute: Paraguays Enciso setzt sich auf der linken Seite durch, zieht mit einer Finte in die Box und schießt aus spitzem Winkel. Der Ball wird noch entscheidend abgefälscht.
1. Minute: Anpfiff in Foxborough
Vorhang auf!
Paraguay hat den Ball, spielt von links nach rechts.
Vor Anpfiff: Paraguays Profis spielen komplett in Navyblau, die deutschen Akteure tragen Weiß.
Vor Anpfiff: Noch rollt der Ball nicht. Zunächst versammeln sich die Akteure am Mittelkreis, dann ertönen die Nationalhymnen.
Vor Anpfiff: Jetzt ist es so weit! Die Teams betreten den Rasen.
Vor Anpfiff: Beide Mannschaften warten im Spielertunnel. In wenigen Augenblicken führt Schiedsrichter Jayed die Akteure aufs Feld.
Vor Anpfiff: Die Aufwärmphase ist beendet, jetzt steigt die Spannung. In einer Viertelstunde geht's los.
22.04 Uhr: DFB-Sportdirektor Rudi Völler im MagentaTV-Interview
Im Gespräch bei MagentaTV erklärte DFB-Sportdirektor Rudi Völler (66) vor dem Anpfiff die Entscheidung für Deniz Undav (29) in der Startelf.
"Ich weiß es natürlich schon seit ein paar Tagen. Julian und sein Trainerteam haben überlegt, wo kann man dran drehen, um es ein bisschen effektiver zu machen. Gegen Ecuador haben ein paar Dinge nicht so gut funktioniert", so der 66-Jährige.
"Die Nation wollte es schon relativ lange, jetzt ist er halt drin. Ich bin optimistisch und was ja noch dazu kommt: Was Jamal schon bei den Bayern gezeigt hat, wenn er reinkommt, vielleicht mal in der Halbzeit oder nach einer Stunde, dann kann er unglaublich viel Input geben. Mit seiner Geschwindigkeit, mit seinen Dribblings. Von der Bank können wir da richtig was nachlegen."
21.53 Uhr: Jetzt ist kein Ausrutscher mehr erlaubt
Eine Vorstellung wie bei der 1:2-Niederlage zum Abschluss der Gruppenphase im Duell mit Ecuador darf sich die DFB-Auswahl diesmal nicht erlauben, andernfalls könnte das frühe Turnier-Aus drohen.
21.40 Uhr: Paraguay-Coach Alfaro nimmt vier Änderungen vor
Nach dem torlosen Remis gegen Australien baut Paraguay-Trainer Alfaro seine Startelf auf vier Positionen um.
Neu in der Anfangsformation stehen Canale, Alonso, Bobadilla und Almiron. Dafür fehlen der angeschlagene Alderete, der gelbgesperrte Gomez sowie Maidana und Velazquez.
21.24 Uhr: DFB-Knipser Undav darf von Beginn an ran
Die mit Spannung erwartete Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft ist da und hält eine dicke Überraschung bereit.
Bundestrainer Nagelsmann bringt nämlich Undav für Musiala, setzt damit zusammen mit Havertz auf zwei echte Stürmer in der Startelf.
Außerdem steht Brown nach seiner Verletzung wieder im Aufgebot und ersetzt Raum.
21.15 Uhr: DFB-Team heute wieder im "Sieger-Outfit"
Gutes Zeichen? Im Sechzehntelfinale gegen Paraguay darf die DFB-Elf wieder auf ihre weißen "Sieger-Trikots" setzen.
Bereits bei der 7:1-Gala gegen Curacao sowie beim Last-Minute-Sieg im Duell mit der Elfenbeinküste hatte man diese nämlich getragen. Zum Jersey kombiniert die DFB-Auswahl diesmal allerdings auch weiße Hosen statt der schwarzen Version.
Hintergrund ist, dass die Paraguayer komplett in dunklem Navyblau auflaufen, also neben Trikot und Stutzen auch in der dazu passenden Hose. Damit lassen sich Verwechslungen vermeiden.
20.53 Uhr: Jürgen Klopp sieht Luft nach oben beim DFB-Team
In rund einer Stunde wird die Startelf der deutschen Mannschaft bekannt. Ob Nagelsmann dabei auf eine oder zwei Sturmspitzen setzt, ist für Jürgen Klopp (59) zweitrangig.
"Die Aufstellung ist bei der Qualität, die wir haben, in der Breite nicht so entscheidend", erklärte der 59-jährige MagentaTV-Experte vor dem Spiel.
Der Schlüssel zum Erfolg gegen die Lateinamerikaner liege seinen Angaben zufolge vor allem in der Einstellung, mit der die Deutschen heute in die Partie starten: "Es geht darum, wer das Spiel besser annimmt."
Dass die DFB-Profis deutlich mehr können als im Gruppenfinale gezeigt, davon ist Klopp jedenfalls überzeugt: "Jeder dieser Spieler, der gegen Ecuador gespielt hat, kann 60 bis 70 Prozent besser spielen."
20.30 Uhr: Tierorakel "Tarak" sagt das DFB-Spiel voraus
Sie gehören zu dieser WM wie FIFA und Hydration Breaks: Tierorakel. Doch nicht auf jedes ist Verlass.
Ganz anders sieht das jedoch bei "Tarak" aus dem Kölner Zoo aus. Der rund 4,5 Tonnen schwere Elefantenbulle lag nämlich bei den bisherigen drei Partien mit deutscher Beteiligung komplett richtig.
Welche Prognose der Dickhäuter für das bevorstehende DFB-Match gegen Paraguay abgibt, erfahrt Ihr hier: "Kölsches WM-Orakel lag bislang immer richtig: Elefant Tarak tippt DFB-Partie gegen Paraguay"
20.08 Uhr: Hier läuft das Match heute live im TV
Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft läuft wie gewohnt im Free-TV.
Um 21 Uhr meldet sich das ZDF mit der Vorberichterstattung, moderiert von Katrin Müller-Hohenstein (60). Im Studio sind zudem Per Mertesacker (41), Christoph Kramer (35), Friederike Kromp (41), Thorsten Kinhöfer (58) und Christian Streich (61) als Experten dabei.
Alternativ gibt es die Partie auch im kostenpflichtigen Abo bei MagentaTV zu sehen, oder Ihr bleibt einfach hier im Liveticker auf dem Laufenden.
19.45 Uhr: So schaffte Paraguay den Sprung ins Sechzehntelfinale
Paraguay schaffte als einer der acht besten Gruppendritten den Sprung ins Sechzehntelfinale. Allerdings war der Weg dorthin alles andere als leicht.
Zum Turnierstart gab es für das Team von Coach Gustavo Alfaro (63) ein 1:4 gegen Co-Gastgeber USA. Doch die Lateinamerikaner steckten die böse Pleite weg, bezwangen anschließend die Türkei um Real-Juwel Arda Güler (21) sowie Juventus-Stürmer Kenan Yildiz (21) trotz langer Unterzahl mit 1:0 und bewiesen dabei Moral und enormen Kampfgeist.
Im dritten Spiel gegen Australien hielt die Defensive erneut dicht, am Ende stand allerdings nur ein torloses Remis
19.22 Uhr: Wiedersehen nach rund 13 Jahren
Es ist erst das dritte Aufeinandertreffen beider Teams, das letzte liegt schon weit über ein Jahrzehnt zurück.
Das DFB-Team und die Lateinamerikaner trennten sich am 14. August 2013 in einem Testspiel mit einem 3:3-Unentschieden. Die Adlerträger gerieten dabei früh mit 0:2 in Rückstand, fanden aber durch Ilkay Gündogan und Thomas Müller zurück in die Partie, bevor Lars Bender letztlich den Endstand markierte.
Erstmals stand man sich bei der WM 2002 in Südkorea gegenüber. Im Achtelfinale reichte ein später Treffer von Oliver Neuville zum knappen 1:0-Sieg, der gleichzeitig den Einzug in die Runde der letzten Acht bedeutete.
19 Uhr: Jalal Jayed pfeift das DFB-Spiel
Als Schiedsrichter im Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay ist Jalal Jayed (39) im Einsatz.
Für den 39 Jahre alten Marokkaner bedeutet das zugleich ein Wiedersehen, nachdem er nämlich schon beim WM-Start gegen Curacao im US-amerikanischen Houston ein Spiel mit deutscher Beteiligung geleitet hatte.
Unterstützung gibt es für Jayed an den Linien wieder von Jayeds Landsleuten Zakaria Brinsi (43) und Mostafa Akarkad (37), dazu kommt Ma Ning (47) aus China als vierter Offizieller.
18.40 Uhr: Giganten-Alarm! Möglicher Kracher im Achtelfinale
Rein auf dem Papier spricht heute vieles fürs DFB-Team. Sollte der nächste Schritt gelingen, sieht es danach aber gleich wieder ganz anders aus, denn dann kommen andere Kaliber wie Frankreich mit Kylian Mbappe (27), Ousmane Dembele (29) und weiteren Hochkarätern.
Als Gruppensieger der Gruppe I trifft der Weltmeister von 2018 im Sechzehntelfinale auf Schweden. Setzt sich die "Équipe Tricolore" wie erwartet durch, könnte im Anschluss daran ein Kracher-Duell mit Deutschland folgen, vorausgesetzt die Mannen von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) entscheiden das heutige Match gegen Paraguay für sich.
18.20 Uhr: Wie sieht die Personallage aus?
Bei der deutschen Nationalmannschaft gibt es vor dem heutigen Spiel personell keinen Grund zur Sorge.
Im Abschlusstraining in Winston-Salem am Sonntag standen alle 25 Kicker inklusive Trainingstorwart Jonas Urbig (22) auf dem Platz. Damit ist auch Nathaniel Brown (23) wieder einsatzbereit.
Der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt hatte zuletzt Probleme mit den Adduktoren und fehlte deswegen im Gruppenfinale gegen Ecuador, könnte jetzt aber wieder von Beginn an spielen. Für RB-Leipzig-Akteur David Raum (28) würde das wohl die Bank bedeuten.
Paraguay muss dagegen mindestens einen Ausfall verkraften. Mittelfeldmann Diego Gomez (23) ist gelbgesperrt, außerdem steht hinter Abwehrchef Omar Alderete (29) wegen Knieproblemen noch ein Fragezeichen.
18 Uhr: Hier rollt heute der Ball
Zum Auftakt der K.-.o-Runde tritt das DFB-Team an diesem Montagabend (Anstoß 22.30 Uhr) im Boston-Stadion an.
Die Arena in Foxborough im US-amerikanischen Bundesstaat Massachusetts, etwa 46 Kilometer südwestlich von Boston, ist fernab der WM die Heimspielstätte des NFL-Franchise New England Patriots, fasst während des Turniers insgesamt 64.146 Zuschauer.
17.40 Uhr: So wichtig wäre ein schnelles DFB-Tor gegen Paraguay
Wartet auf die deutsche Offensive heute erneut eine Geduldsprobe?
Schon bei der 1:2 Niederlage zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ecuador hatte sich das DFB-Team an der "La Tri"-Verteidigung die Zähne ausgebissen. Auch die Paraguayer verfolgen ein ähnliches Konzept.
Die Mannschaft von Nationaltrainer Gustavo Alfaro (63) verteidigt kompakt, agiert körperbetont, steht tief und richtet ihr eigenes Spiel vor allem auf eine stabile Defensive aus. Gleichzeitig lauern die Lateinamerikaner konsequent auf Umschaltmomente. Zwar darf der Gegner oft weit in die eigene Hälfte bis weit vor an den Strafraum rücken, doch nach Ballgewinnen geht es mit hoher Geschwindigkeit und direktem Zug zum Tor nach vorne.
Ein frühes Tor aus deutscher Sicht könnte deshalb zum entscheidenden Faktor werden: "La Albirroja" wäre dann nämlich gezwungen, im Wettlauf mit der Zeit offensiver zu agieren. Für die Nagelsmann-Elf würden sich dadurch größere Räume eröffnen, was die Chance erhöhen würde, sich noch mehr Torchancen zu erspielen.
29. Juni, 17.30 Uhr: Deutschland gegen Paraguay im Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum ersten K.-o.-Spiel Deutschlands bei dieser Weltmeisterschaft. Der Gegner ist Paraguay.
Wir begleiten das Match hier im Liveticker, bleiben so für Euch durchgehend am Ball.
Titelfoto: Tom Weller/dpa