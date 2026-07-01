01.07.2026 06:00 WM-Aus nach Elfmeter-Drama! Deutschland scheitert an Paraguay

Die deutsche Nationalmannschaft ist bei dieser Weltmeisterschaft schon im Sechzehntelfinale gescheitert.

Von Ivan Simovic

Foxborough (Massachusetts, USA) - Aus und vorbei! Die deutsche Nationalmannschaft ist bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft schon im Sechzehntelfinale gescheitert. Gegen Paraguay unterlag das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Elfmeterschießen dramatisch mit 3:4 (0:1, 1:1). Vor 63.945 Fans im Boston-Stadion ging die DFB-Auswahl im Duell mit den Südamerikanern mit einem Rückstand in die Halbzeit, nachdem Julio Enciso (42. Minute) getroffen hatte. Mit seinem Tor (54.) brachte Kai Havertz die Adlerträger zurück ins Spiel. Trotz viel Druck und zahlreicher Offensivaktionen fanden sie gegen defensiv starke und leidenschaftlich kämpfende Paraguayer aber weder in der regulären Spielzeit noch in der Verlängerung den Weg zum Siegtreffer. So musste die Entscheidung vom Punkt fallen, doch 1:1-Torschütze Havertz, Nick Woltemade sowie Jonathan Tah vergaben jeweils, besiegelten damit das mehr als nur enttäuschende Turnier-Aus.

TAG24 berichtete im Liveticker von der Partie.

2.21 Uhr: Kapitän Kimmich über das Aus

"Ja, schwierig, das zum Ausdruck zu bringen, was da in mir vorgeht. Klar ist, dass wir wieder früh ausgeschieden sind, weil wir hier einen schwachen Gegner nicht schlagen konnten."

2.16 Uhr: Manuel Neuer zum Elfmeterschießen

"Wenn das eine oder andere Tor schon im Turnier bei dem einen oder anderen mehr gefallen wäre oder man vielleicht heute auch mehr Torchancen gehabt hätte, dann hätte man vielleicht auch im Elfmeterschießen etwas mehr Sicherheit gehabt. Ich glaube, am Ende waren es zwei Bälle, die die Paraguayer nicht reingemacht haben. Und dann müsstest du es eigentlich schaffen, auch weiterzukommen. Das ist dann ein bisschen zu viel am Ende. Aber wie gesagt, ich mache mir eher Gedanken über das Spiel an sich als über das Elfmeterschießen."

2.07 Uhr: Große Enttäuschung bei Bundestrainer Nagelsmann

"Ja, extrem groß, weil ich finde, dass wir echt eine sehr homogene Mannschaft haben, die sich super versteht, die auch im Training immer Gas gegeben hat und bei der sich nicht abgezeichnet hat, dass wir heute ausscheiden – auch nicht in Bezug auf die Einstellung im Training. Da war der Fokus voll da, auch vor dem Spiel in der Kabine im Hotel. Da war nirgendwo der Schlendrian drin, sodass man das Gefühl hatte: Ja, ich glaube schon, dass mehr möglich gewesen wäre. Wir hätten uns natürlich gerne hier auch gegen Frankreich duelliert, um mal wieder ein bisschen anzuschnuppern. Aber ja, das Ausscheiden ist natürlich viel zu wenig."

1.57 Uhr: Havertz über den Gegner

"Ja, generell, ich meine, die Paraguayer haben natürlich gut verteidigt. Da war es schwer, irgendwie groß Tempo zu kreieren. Klar, wir haben es versucht, oft über Flanken, waren dann auch beim Tor so erfolgreich. Aber ja, eigentlich hat wahrscheinlich dann nicht so viel gepasst, wenn man gegen Paraguay - bei allem Respekt - ausscheidet. Und dann hat man es auch nicht geschafft, weiterzukommen."

1.52 Uhr: Kai Havertz im Interview

"Ja, nicht viel zu sagen. Mir fehlen auch ein bisschen die Worte. Meine zweite WM, zweimal reingeschissen. Die letzten Turniere waren nichts. Das Einzige, was ich sagen kann, ist: Entschuldigung, wir sind natürlich auch alle enttäuscht", sagte der Offensivmann vom englischen Hauptstadt-Klub FC Arsenal. "Wir haben uns dieses Jahr viel vorgenommen. Und jetzt wieder zu enttäuschen, ist natürlich kein schönes Gefühl."

1.36 Uhr: DFB-Team fliegt gegen Paraguay raus

Der Albtraum ist perfekt! Das DFB-Team verliert das Sechzehntelfinale gegen Paraguay mit 3:4 im Elfmeterschießen. Endstand: Deutschland - Paraguay 3:4 i.E. (0:1,1:1,1:1) Torschützen: Julio Enciso 0:1 (42. Minute), Kai Havertz 1:1 (54. Minute)

Enttäuschung pur im Lager der DFB-Akteure. © Tom Weller/dpa

1.20 Uhr: Elfmeter-Krimi im Liveticker

1. Elfmeter: Der erste Schuss gehört Havertz - doch er verschießt. 2. Elfmeter: Mauricio übernimmt als erster Verantwortung für Paraguay und haut den Ball souverän ins rechte Eck. 3. Elfmeter: Kimmich schickt Gill in die falsche Ecke, versenkt das Leder links unten. 4. Elfmeter: Innenverteidiger Gomez zeigt sich eiskalt und trifft rechts unten. 5. Elfmeter: Und auch Musiala bringt das Ding unter. 6. Elfmeter: Nerven aus Stahl bei Galarza, das Leder ist drin. 7. Elfmeter: Auch Woltemade scheitert, unglaublich. 8. Elfmeter: Sanabria setzt den Ball links vorbei, kein Treffer, Deutschland bleibt am Leben. 9. Elfmeter: Amiri bleibt cool, Tor. 10. Elfmeter: Neuer ahnt die Ecke und hält Balbuenas Schuss, unglaubliche Parade! 11. Elfmeter: Tah setzt den Ball weit über das Tor, ohne Worte. 12. Elfmeter: Tor. Canale schießt Paraguay ins WM-Achtelfinale.

1.17 Uhr: Ein gutes Omen? Deutschland hat bislang alle vier WM-Elfmeterschießen für sich entschieden.

1.14 Uhr: Für Nagelsmann geht es jetzt darum, die nervenstärksten Schützen auszuwählen. Keine einfache Aufgabe.

1.12 Uhr: Jetzt entscheidet das Elfmeterschießen

Das war's! 120 Minuten reichen nicht für eine Entscheidung, das Elfmeterschießen muss also her.

120.+1: Zwei Minuten bis zum Elfmeterschießen.

118. Minute: Im direkten Gegenzug foult Galarza nun Musiala, wird dafür ebenfalls verwarnt.

116. Minute: Gegen Galarza geht Musiala zu hart rein, sieht die Gelbe Karte.

114. Minute: Havertz zieht mit großen Schritten Richtung Strafraum, verliert den Ball dann aber in der Defensive.

111. Minute: Zwei weitere Wechsel beim DFB-Team. Thiaw und Amiri sind drin, Rüdiger sowie Wirtz haben dafür Feierabend.

109. Minute: Brown wird von Kimmich in die Tiefe geschickt, steht links im Sechzehner plötzlich völlig frei. Ojeda ist jedoch noch dazwischen.

106. Minute: Elfmeter-Krimi rückt immer näher

Die letzten 15 Minuten laufen. Gibt es auch danach keinen Sieger, muss das Elfmeterschießen entscheiden.

0.54 Uhr: Durchatmen in Foxborough

Die ersten 15 Minuten dieser Verlängerung sind vorüber.

105.+3: Wirtz flankt von links in den Strafraum, Woltemade kommt zum Ball, kann ihn aber nicht kontrolliert drücken. Paraguays Keeper Gill hat keine Mühe.

105.+1: Es gibt noch vier Minuten Nachspielzeit.