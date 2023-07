02.07.2023 14:03 Balkan-Rapper gibt Konzert in Bar, dann zerlegt Schlägertrupp den ganzen Laden

In einer Bar in Berlin-Neu-Hohenschönhausen hat in der Nacht zum Sonntag eine Gruppe einen brutalen Angriff auf das Konzert eines Rappers (28) verübt.

Von Christoph Carsten

In einer Bar in Berlin-Neu-Hohenschönhausen hat in der Nacht zum Sonntag eine Gruppe einen brutalen Angriff auf das Konzert des serbisch-österreichischen Rappers MC Yankoo (28) verübt. 15 bis 20 Schläger waren an dem Angriff auf eine Bar im Berliner Ortsteil Neu-Hohenschönhausen beteiligt. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa Der Musiker war als Live-Act auf einer Balkan-Party im "Black Medusa Nightclub" an der Grevesmühlener Straße gebucht. Laut Polizei stand der 28-Jährige gegen 3.10 Uhr in dem Lokal auf der Bühne, als plötzlich eine Gruppe von 15 bis 20 Personen die Bar stürmte. Die Schläger attackierten die Gäste mit Tritten und Fäusten, warfen Tische und Stühle um und ließen Gläser und Flaschen durch den Raum fliegen. Ein Gast (28) soll mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen worden sein. Bereits nach wenigen Minuten war das Spektakel vorüber, die Täter flüchteten aus der Kneipe in unbekannte Richtung. Für den verletzten Gast endete die Nacht im Krankenhaus, wo er mit Kopfverletzungen stationär aufgenommen wurde. Zu den Hintergründen des brutalen Angriffs ist noch nichts bekannt. Auch MC Yankoo, der größere Erfolge bislang vor allem in Österreich und in der Balkan-Region feiern konnte, hat sich in den sozialen Medien noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen besonders schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung. Erstmeldung am 2. Juli um 13.34 Uhr. Letztes Update um 14.03 Uhr.

