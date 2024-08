Razzia nach Raub-Serie: Duo schlug in nur einem Monat siebenmal zu

Berlin - Nach einer Raub-Serie in Berlin hat die Polizei am Freitag die Wohnungen von zwei Tatverdächtigen (19 und 21) durchsucht. Dabei wurden die Beamten fündig.

Bei der Razzia stellten die Polizeibeamten diverse Beweismittel sicher. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft Berlin erfolgte die Razzia in den Wohnungen der mutmaßlichen Räuber in Wedding und Dahlem.

Die jungen Männer im Alter von 19 und 21 Jahren stehen im Verdacht, seit dem 15. Juli im ganzen Stadtgebiet verteilt insgesamt sieben Raubüberfälle begangen zu haben.

Die letzte Tat liegt erst einen Tag zurück: Am Freitagmorgen überfielen die Männer einen Spätkauf an der Frankfurter Allee in Friedrichshain.

Ziele des Duos waren davor weitere Spätis, eine Tankstelle, ein Lebensmittel-Lieferant und ein privater Münzverkäufer.

Dabei scheuten die beiden Männer vor körperlicher Gewalt nicht zurück und setzten bei ihren Taten eine Machete, ein Messer und eine Softair-Waffe ein. In zwei Fällen verletzten die Tatverdächtigen jeweils einen Mann mit der Machete.