Rentner geht in Schöneberg die Straße entlang und wird aus heiterem Himmel brutal angegriffen

Berlin - Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend einen 77-Jährigen in Berlin-Schöneberg ohne ersichtlichen Grund niedergeschlagen und schwer verletzt.

Nach dem Angriff in Schöneberg fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Gegen 19.15 Uhr war der Rentner laut Polizei auf dem Gehweg der Kleiststraße in Richtung Lietzenburger Straße unterwegs. Plötzlich schlug ihm ein Mann von hinten mit der Faust gegen den Kopf und schubste ihn.

Der Rentner stürzte zu Boden und erlitt dabei erhebliche Kopf- und Schulterverletzungen.

Er blutete stark und musste vor Ort von Rettungskräften versorgt werden. Anschließend wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Derweil war der Unbekannte in Richtung Lietzenburger Straße geflüchtet. Zwei Begleiterinnen des Tatverdächtigen entfernten sich ebenfalls vom Tatort.