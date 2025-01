Schlag gegen Drogenhändler: Polizei findet Kokain, Luxusuhren und Goldbarren

Mit dem illegalen Handel mit Kokain kann man viel Geld machen. Das zeigte erneut ein Polizeieinsatz gegen mutmaßliche Dealer. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Die vier Wohnungen oder andere Räume in Schöneberg und Schmargendorf wurden bereits am Montag von der Polizei mit Hunden und dem Zoll durchsucht, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.