Schon wieder Schüsse in Kreuzberg: Verdächtiger fährt mit E-Roller davon

Berlin - In Berlin-Kreuzberg ist in der Nacht auf Mittwoch erneut scharf geschossen worden. Die Hintergründe erscheinen rätselhaft.

Ob der Schütze gezielt auf eine bestimmte Haustür geschossen hat und was seine möglichen Motive dabei waren: unklar. Hierzu hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, fielen die Schüsse um kurz nach Mitternacht an der Prinzenstraße.

In Berlin vergeht dieser Tage kaum ein Monat, ohne dass Menschen durch Schüsse, oft aus scharfen Waffen, verletzt werden. In Kreuzberg zuletzt unweit des Görlitzer Bahnhofes, wo ein 36-Jähriger auf dem Weg zum Parkplatz angegriffen und von einer Kugel ins Bein getroffen wurde. Ende November wurde ein 31-Jähriger an der Ecke Gneisenaustraße vor den Augen seines Bruders erschossen.