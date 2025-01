Schüsse an Frankfurter Allee! Polizei nimmt zwei Männer fest und findet Waffe

Berlin - Wildwest in Friedrichshain! Nach einer Schussabgabe am helllichten Tag hat die Berliner Polizei am Samstag zwei Tatverdächtige festgenommen.

Das Auto der Tatverdächtigen wurde sichergestellt. © Thomas Peise

Laut Mitteilung der Behörde beobachteten Zeugen gegen 14 Uhr an der Frankfurter Allee, wie aus einer Gruppe heraus ein Schuss abgegeben wurde und wählten daraufhin den Notruf.

In der Zwischenzeit war einer der Beteiligten in Richtung Silvio-Meier-Straße geflohen, ein weiterer war an der Proskauer Straße Ecke Frankfurter Allee als Beifahrer in ein Auto gestiegen und davongefahren.

Die Polizei konnte das Fahrzeug allerdings noch an der Frankfurter Allee stoppen und den 28-jährigen Fahrer und seinen 54-jährigen Beifahrer vorläufig festnehmen.

Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten eine scharfe Schusswaffe. Waffe und Auto wurden beschlagnahmt. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die beiden Tatverdächtigen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.