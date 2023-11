07.11.2023 07:10 Schüsse im Urban-Krankenhaus? Berliner Polizei muss zweimal ausrücken

Gleich zweimal wurde die Polizei am Montagabend zum Urban-Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg gerufen. In einem Fall gab es Entwarnung.

Berlin - Gleich zweimal wurde die Polizei am Montagabend zum Urban-Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg gerufen. In einem Fall gab es aber im Nachhinein Entwarnung. Schüsse am Urban-Krankenhaus in Kreuzberg? Vor Ort stellte sich die Situation für die Berliner Polizei am Montagabend als harmlos heraus. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Beim ersten Einsatz in der Klinik an der Wilmsstraße gegen 21 Uhr soll der Polizei eine Person mit Schussverletzung gemeldet worden sein. Polizei und Feuerwehr waren mit zahlreichen Kräften vor Ort. Am Einsatzort habe die Polizei jedoch festgestellt, dass es sich um eine verwirrte Person vor dem Eingang des Krankenhauses gehandelt habe, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Zur gleichen Zeit wurden Beamte in die Klinik gerufen - dort hatte ein Patient einen Pfleger geschlagen. Medienberichte, denen zufolge die Polizei in dem Krankenhaus nach einer Waffe gesucht haben soll, konnte der Polizeisprecher am Dienstagmorgen nicht bestätigen.

