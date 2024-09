29.09.2024 14:06 Schüsse in Prenzlauer Berg: SEK rückt an!

Große Aufregung in Prenzlauer Berg! Nachdem Anwohner am Samstagabend Schüsse gehört hatten, rückte sogar das Spezialeinsatzkommando (SEK) an.

Von Christoph Carsten

Berlin - Große Aufregung in Prenzlauer Berg! Nachdem Anwohner am Samstagabend Schüsse gehört hatten, rückte sogar das Spezialeinsatzkommando (SEK) an. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) nahmen am Samstag drei Männer fest. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa-Zentralbild Zeugen riefen gegen 21.10 Uhr die Polizei und erklärten, aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Lilli-Henoch-Straße mehrere Schüsse gehört zu haben. Laut der Berliner Polizei trafen die Einsatzkräfte vor Ort auf einen weiteren Zeugen, der angab, auf einem Balkon in der zehnten Etage einen Mann mit Schusswaffe gesehen zu haben. Die Polizisten konnten die Wohnung lokalisieren – und hörten nun ebenfalls Schüsse! Berlin Crime Mann rammt Mutter Messer in den Hals und wählt den Notruf Daraufhin stürmten SEK-Beamte die Wohnung. Dort stießen sie auf drei Männer im Alter von 63, 34 und 19 Jahren - allesamt schwer betrunken. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte zwei Schreckschusswaffen samt Munition sowie mehrere Messer. Nach der Aufnahme der Personalien wurden alle drei Männer später wieder am Ort entlassen. Ein Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

