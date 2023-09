SEK überwältigt Pistolen-Mann in Friedrichshagen

Berlin - Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat in Berlin-Friedrichshagen (Bezirk Treptow-Köpenick) einen Mann festgenommen, der mit einer Schusswaffe zwei Frauen bedroht haben soll.

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei nahm den Mann (34) fest. © Morris Pudwell

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstag gegen 23 Uhr zu einem Streit zwischen dem 34-Jährigen und zwei Frauen (24 und 33) in seiner Wohnung in der Karl-Pokern-Straße.

Als der Mann die Waffe zog, ergriffen die Frauen die Flucht. Später bemerkte die 24-Jährige, dass sie ihr Handy in der Wohnung des Mannes vergessen hatte.

Daraufhin seien die Frauen zur nächsten Polizeiwache gegangen und hätten den Vorfall gemeldet.

Anschließend rückte das SEK mit einem Durchsuchungsbeschluss an und nahm den Mann fest. Die Beamten beschlagnahmten die Schreckschusswaffe samt Munition.