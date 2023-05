Sie starb vor mehr als 30 Jahren: Polizei rollt alten Mordfall wieder auf

Berlin - Vor mehr als 30 Jahren wurde im Stadtforst in Berlin-Spandau eine Frauenleiche entdeckt. Mit einer neuen Kampagne will die Polizei den ungelösten Mordfall doch noch aufklären.

Außerdem stellte die Polizei am Tatort einen Zettel mit dem Stempelaufdruck des Gesundheitsamts Schöneberg, Beratungsstelle Geschlechtskrankheiten, sicher.

Der Körper der Frau war bei ihrem Auffinden in einen Jutesack verpackt. Um den Hals der Unbekannten waren zwei kurze Kunststoff-Seile verknotet, die üblicherweise im Wassersport genutzt werden.

Es geschah an einem Dienstag im November 1988: Im Spandauer Stadtforst stießen Waldarbeiter auf eine Frauenleiche, die augenscheinlich Opfer eines Tötungsdelikts geworden war. Bis heute ist die Identität der Frau ungeklärt.

Bis heute konnte der Mordfall an der 25- bis 30-jährigen Frau nicht gelöst werden. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Wo wird eine Frau vermisst, die Mitte der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts dem Aussehen nach Ähnlichkeiten mit der Gesichtsrekonstruktion der Toten hatte?

Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Toten machen?

Wer kann Auskünfte zur Bekleidung der Person geben?

Wer kann Auskünfte zum Schmuck sowie zur Armbanduhr und den Zahlen auf der Rückseite der Uhr geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Mordkommission des Landeskriminalamtes (LKA) unter der Nummer 030/4664-911444 oder per Mail an lka114@polizei-berlin.de entgegen. Alternativ könnt Ihr Euch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache unter internetwache-polizei-berlin.de nutzen.