Streit eskaliert: Brutalo tritt auf Frau mit Kopftuch ein

Berlin - Eine Frau ist in Berlin-Marienfelde bedroht, geschlagen und mehrfach getreten worden.

Draußen habe er ihr den Angaben nach aufgelauert. Als die 29-Jährige das Geschäft verließ, habe er sie geschubst und an ihrem Kopftuch zu Boden gerissen.

Im weiteren Verlauf soll er Frau plötzlich mit der Faust in den Bauch geschlagen, ihr gedroht haben und dann abgehauen sein.

Dort sei die 29-Jährige an der Kasse einer Drogeriefiliale in der Hildburghauser Straße mit einem Mann verbal aneinandergeraten.

Der Vorfall habe sich am Freitagnachmittag gegen 14.20 Uhr ereignet, teilte die Polizei am heutigen Sonntag mit.

Anschließend soll er der Frau mehrfach in den Bauch getreten haben, wodurch sie in dem Bereich verletzt wurde. Nach dem Angriff flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der Polizeiliche Staatsschutz beim LKA ermittelt.