27.06.2025 14:50 Streit in Gesundbrunnen endet mit Schuss in den Fuß

Ein Streit in Berlin-Gesundbrunnen ist in der Nacht auf Freitag eskaliert: Ein 28-Jähriger wurde dabei mit einer scharfen Waffe in den Fuß geschossen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Eine Auseinandersetzung in Berlin-Gesundbrunnen ist in der Nacht auf Freitag eskaliert: Ein 28-Jähriger landete mit einer Schussverletzung im Krankenhaus. Alles in Kürze Streit in Gesundbrunnen eskaliert mit Schuss

28-Jähriger wird ins Krankenhaus gebracht

Täter entkommen, Polizei fahndet

Opfer operiert, stationär aufgenommen

Ermittlungen von Fachkommissariat geführt Mehr anzeigen Die Polizei suchte die nähere Umgebung nach den Tätern ab. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Laut Polizei geriet der 28-Jährige gegen 23 Uhr in der Drontheimer Straße mit drei flüchtig Bekannten in einen Streit. Daraufhin zog einer der Männer eine Waffe und schoss dem Kontrahenten in den Fuß. Ein Spaziergänger fand den 28-Jährigen später auf dem Boden liegend. Er verständigte die Polizei. Rettungskräfte brachten den Mann mit einer blutenden Wunde am Fuß ins Krankenhaus. Dort wurde er stationär aufgenommen und operiert. Das Täter-Trio konnte entkommen. Die Fahndung und die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat der Berliner Polizei geführt.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa