02.08.2023 07:34 Streit in Kreuzberger Park endet blutig: Ein Schwerverletzter, ein erschossener Hund

Schüsse in Kreuzberg! Am Dienstagabend endete ein Streit in einer Berliner Grünanlage blutig.

Von Christoph Carsten

Berlin - Schüsse in Kreuzberg! Am Dienstagabend endete ein Streit in einer Berliner Grünanlage blutig. Schwer bewaffnete Polizisten mit Maschinenpistolen sicherten nach der Schießerei den Tatort in Berlin-Kreuzberg. © Morris Pudwell Noch liegt vieles in diesem Fall im Dunkeln. Doch die Bilanz der Auseinandersetzung, die sich gegen 23 Uhr in dem Park am Erkelenzdamm mit mindestens einer Schusswaffe ereignete, ist blutig: zwei Verletzte, davon einer schwer, und ein toter Hund! Die Verletzten wurden noch vor Ort von einem Notarzt versorgt und später vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei war mit einer Einsatzhundertschaft vor Ort. Auf Fotos vom Tatort ist zu sehen, dass die Beamten teilweise mit Maschinenpistolen bewaffnet waren. Berlin Crime Nach Gruppen-Vergewaltigung im Görlitzer Park: Weiterer Tatverdächtiger festgenommen Bis in die frühen Morgenstunden sicherten Ermittler in dem Park Spuren, erste Zeugen sollen vernommen worden sein. Wie es zu dem Streit kam und wer die beteiligten Personen waren, ist noch nichts bekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Täter flüchtig. Der Körper des erschossenen Hundes wurde mit einer Plane abgedeckt. © Morris Pudwell Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Morris Pudwell