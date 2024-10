Rohe Gewalt: Mädchen sind auf Klassenfahrt, als Hammer-Angreifer auf sie einschlägt

Berlin - Unfassbare Gewalttat in Berlin-Friedrichshain! Es begann für zwei Mädchen als schöne Klassenfahrt, doch es endete in einem Albtraum.

Die Polizei ermittelt nach der gefährlichen Körperverletzung. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Ein bislang unbekannter Mann griff am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr die beiden 15-Jährigen mit einem Hammer an! Das teilte die Polizei am heutigen Mittwoch mit.

Tatort der schrecklichen Szenen war ein Hotel am Stralauer Platz. Dort hielten sich die Jugendlichen aus Baden-Württemberg während ihrer Klassenfahrt auf.

Sie gingen von der Lobby zu ihrem Zimmer, der Mann verfolgte sie dorthin. Als die Schülerinnen die Tür öffneten und hineingehen wollten, griff der Mann plötzlich an.

Mit einem Hammer schlug er auf die Mädchen von hinten ein! Eine von ihnen konnte wegrennen und Hilfe rufen. Der Täter floh Polizeiangaben zufolge in der Zwischenzeit aus dem Zimmer.

Während eine Schülerin mit einer Platzwunde am Kopf zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam, musste die andere wegen Hautabschürfungen vorübergehend versorgt werden.