Streit in Reinickendorf eskaliert: Mann auf offener Straße angeschossen

Berlin - In Berlin-Reinickendorf ist einem 33-Jährigen in die Beine geschossen und er schwer verletzt worden.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Der Mann war laut Polizei am Dienstag gegen 13 Uhr mit einem Begleiter im Gamsbartweg unterwegs gewesen, als es zu einer Auseinandersetzung mit drei anderen Männern kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen schoss einer von ihnen mehrfach auf den 33-Jährigen. Die Kugeln trafen ihn den Angaben zufolge in die Beine.

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er operiert und stationär aufgenommen wurde.

Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.