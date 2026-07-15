Streit in Reinickendorf eskaliert: Mann auf offener Straße angeschossen
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Berlin - In Berlin-Reinickendorf ist einem 33-Jährigen in die Beine geschossen und er schwer verletzt worden.
Der Mann war laut Polizei am Dienstag gegen 13 Uhr mit einem Begleiter im Gamsbartweg unterwegs gewesen, als es zu einer Auseinandersetzung mit drei anderen Männern kam.
Nach bisherigen Erkenntnissen schoss einer von ihnen mehrfach auf den 33-Jährigen. Die Kugeln trafen ihn den Angaben zufolge in die Beine.
Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er operiert und stationär aufgenommen wurde.
Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.
Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zur Identität der flüchtigen Täter laufen.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa