Fahrweise wird ihm zum Verhängnis: Polizei macht üppigen Drogenfund

Berlin - Hätte er doch bloß geblinkt. Am Samstag ist der Polizei in Charlottenburg ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz gegangen. Die Aufmerksamkeit hatte er schon von Anfang an sicher.

Die Polizei wurde im Auto fündig. © Facebook/Polizei Berlin

Der Mann war mit einem schwarzen Auto mit auffälligem Unfallschaden (vorn) auf dem Kaiserdamm unterwegs, berichtet die Polizei bei Facebook.

Doch auch sein Fahrstil war nicht ohne. Der Wagen war zügig unterwegs, wechselte mehrfach, ohne zu blinken, den Fahrstreifen.

Die Folge: Die Polizei schaute sich den Fahrer samt Auto genauer an. Schnell stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Mann der Polizei bereits bekannt war - wegen Drogendelikten.

Auch ein Blick ins Innere des Wagens lohnte sich. Die Beamten entdeckten insgesamt 14 Dosen mit Haschisch, drei Mobiltelefone, Bargeld und ein griffbereites Messer in der Fahrertür.