26.11.2023 16:26 Streit in U-Bahnhof sorgt für Großeinsatz in Neukölln

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Neukölln ist in der Nacht zum Samstag am U-Bahnhof Leinestraße ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein Mann wurde durch Reizgas verletzt. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen in Gewahrsam. © Morris Pudwell Laut Informationen der Polizei war es gegen 22 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Daraufhin griff einer der Kontrahenten den anderen mit Pfefferspray an. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Zeugen die Polizei zunächst wegen einer vermeintlichen Messerstecherei mit mehreren Personen alarmiert. Polizei und Feuerwehr hatten daher mit mehreren Verletzten gerechnet. Vor Ort stellte sich die Situation jedoch anders dar und die Einsatzkräfte konnten Entwarnung geben. Lediglich eine Person erlitt Augenreizungen durch das Pfefferspray. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch auf dem U-Bahnhof stellen und in Gewahrsam nehmen. Die Einsatzkräfte rechneten zunächst mit mehreren Verletzten. © Morris Pudwell Ein Fachkommissariat ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Titelfoto: Morris Pudwell