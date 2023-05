20.05.2023 08:02 Streit unter Jugendgruppen in Marzahn endet mit Schüssen

In Berlin-Marzahn ist in der Nacht zum heutigen Samstag ein Streit zwischen Jugendgruppen eskaliert. Am Ende gab es Schüsse und Verletzte.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Marzahn ist in der Nacht zum heutigen Samstag ein Streit zwischen Jugendgruppen eskaliert. Am Ende gab es Schüsse und Verletzte. Nach einem Streit zwischen zwei Jugendgruppen in Berlin-Marzahn klickten die Handschellen. © Morris Pudwell Ersten Erkenntnissen zufolge kam es gegen Mitternacht an der Golliner Straße zu der Auseinandersetzung. Zwei Jugendliche sollen dabei verletzt worden sein. Die beteiligten Gruppen sollen schon zuvor auf einer Geburtstagsparty aneinandergeraten sein. An der Golliner Straße lauerte dann die eine Gruppe der anderen auf und attackierte diese. Dabei fielen nach ersten Angaben auch Schüsse aus einer Schreckschusspistole. Berlin Crime Mann in Berlin-Hellersdorf getötet: Bluttat wirft Fragen auf Die Verletzten wurden vor Ort von Sanitätern versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Einer der beiden jungen Männer erlitt eine Kopfverletzung. Die Polizei sicherte vor Ort eine Schreckschusspistole, diverse Patronen und Patronenhülsen sowie ein Handy. Es wurden diverse Anzeigen erstellt. Nun ermittelt ein Fachkommissariat der Berliner Polizei.

Titelfoto: Morris Pudwell