Teenager flippt im Krankenhaus aus – Mehrere Polizisten verletzt!

Berlin - Am Freitagvormittag attackierte ein Jugendlicher in einem Friedrichshainer Krankenhaus mehrere Polizeikräfte.

Mehrere Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Gegen 9.50 Uhr rastete der 17-Jährigeraus, nachdem Ärzte ihm von einer frühen Selbstentlassung abgeraten hatten. Das Personal rief daraufhin die Einsatzkräfte hinzu.

Beim Eintreffen der Polizei ging der Jugendliche sofort auf Konfrontation. Er brüllte die Beamten an und stürmte mit erhobenen Händen auf einen Polizisten zu. Der Beamte drückte ihn daraufhin auf ein Bett. Es kam zum heftigen Gerangel.

Er beleidigte, spuckte und schlug wild um sich. Davon wurden mehrere Polizisten getroffen. Nach der Beruhigung der Lage musste der Jugendliche wegen früherer Stichverletzungen sofort wieder intensivmedizinisch behandelt werden.

Wegen seines auffälligen Verhaltens kam er anschließend auf eine psychiatrische Fachstation.